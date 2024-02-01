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Практикумы по подготовке к ЕГЭ начались в московских школах

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.
Практикумы по подготовке к ЕГЭ начались в московских школах
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

«Это важная часть нашего проекта, направленного на успешную подготовку к выпускным экзаменам», — отметила Ракова.

По её словам, учащиеся разделятся на три группы в зависимости от того, на какую оценку они претендуют на экзаменах. Это сделает обучение на практикумах более адресным, объяснила вице-мэр.

Кроме того, ученики в начале второго полугодия прошли программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физкультуры. Их место в расписании заняли практикумы по подготовке к ЕГЭ.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.

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