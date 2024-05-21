Politico: ЕС планирует начать переговоры о приёме Молдавии и Украины 25 июня

Евросоюз намерен начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в объединение 25 июня, пишет газета Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.

По данным издания, в Брюсселе настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры 25 июня.

Как отмечается, государства — члены ЕС заявляли о таком намерении ещё в декабре прошлого года, но решение откладывалось, потому что Венгрия выступала против.

Кроме того, в Евросоюзе опасались, что вопрос о расширении станет основной темой во время выборов в Европейский парламент с 6 по 9 июня, сообщает газета.

Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в июне 2024 года. По его словам, если Украина не вступит в объединение, в России это расценят как слабость.