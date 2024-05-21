Politico: ЕС планирует начать переговоры о приёме Молдавии и Украины 25 июня
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По данным издания, в Брюсселе настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры 25 июня.
Как отмечается, государства — члены ЕС заявляли о таком намерении ещё в декабре прошлого года, но решение откладывалось, потому что Венгрия выступала против.
Кроме того, в Евросоюзе опасались, что вопрос о расширении станет основной темой во время выборов в Европейский парламент с 6 по 9 июня, сообщает газета.
Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в июне 2024 года. По его словам, если Украина не вступит в объединение, в России это расценят как слабость.