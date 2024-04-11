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Зеленский: если Украину не примут в ЕС в июне, Путин расценит это как слабость

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Владимир Зеленский потребовал от Европейского союза принять Украину в объединение в июне 2024 года.
Зеленский: если Украину не примут в ЕС в июне, Путин расценит это как слабость
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, июнь — время, когда будет правильным начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. 

«Европе нужен этот сигнал, чтобы у (президента России Владимира. — RT) Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», — заявил Зеленский.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что многие страны мирового сообщества не поддерживают позицию Запада по Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Евросоюз должен активно способствовать установлению мира на Украине.

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