Зеленский: если Украину не примут в ЕС в июне, Путин расценит это как слабость
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, июнь — время, когда будет правильным начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
«Европе нужен этот сигнал, чтобы у (президента России Владимира. — RT) Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», — заявил Зеленский.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что многие страны мирового сообщества не поддерживают позицию Запада по Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Евросоюз должен активно способствовать установлению мира на Украине.