Канцлер Австрии Нехаммер: многие страны не разделяют позицию Запада по Украине

Многие страны мирового сообщества не поддерживают позицию Запада по Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

В интервью изданию Grand Continent он отметил, что с начала конфликта Запад разрабатывал свою позицию изолированно.

«Но большая часть мира, в первую очередь я думаю о странах БРИКС, не разделяет наш анализ и не понимает нашу позицию. Это проблема», — добавил канцлер.

Нехаммер подчеркнул, что ЕС должен сделать всё, чтобы Индия, Китай или Бразилия разделяли позицию Запада.

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева.