RT в Telegram
Подпишись

Главы МИД Британии и Франции заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева

Короткая ссылка
Поражение Украины в конфликте с Россией равносильно проигрышу Запада. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне.

В совместной статье министров, опубликованной в газете The Daily Telegraph, указывается, что Франция и Великобритания подтвердят поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в июле. Помимо этого, этой теме будет посвящён летний саммит НАТО в Вашингтоне.

«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проигрывает — мы все проигрываем», — указывается в публикации.

Ранее Владимир Зеленский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить