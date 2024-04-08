Главы МИД Британии и Франции заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева

Поражение Украины в конфликте с Россией равносильно проигрышу Запада. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне.

В совместной статье министров, опубликованной в газете The Daily Telegraph, указывается, что Франция и Великобритания подтвердят поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в июле. Помимо этого, этой теме будет посвящён летний саммит НАТО в Вашингтоне.

«Мы оба предельно ясны: Украина должна победить в этой войне. Если Украина проигрывает — мы все проигрываем», — указывается в публикации.

Ранее Владимир Зеленский поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.