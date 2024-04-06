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Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

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Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Об этом пишет РИА Новости.

«Я это полностью поддерживаю», — сказал он.

Зеленский уточнил, что если «они предлагают и приедут сюда», в Киеве это только поддержат.

17 марта газета Le Parisien писала, что Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Макрон сейчас занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров по поводу конфликта на Украине.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить контингент на Украину.

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