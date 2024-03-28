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Песков: Макрон сейчас занимает самые радикальные позиции по конфликту на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон сейчас занимает самые радикальные позиции из всех европейских лидеров по поводу конфликта на Украине, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Макрон сейчас занимает самые радикальные позиции по конфликту на Украине
  • РИА Новости

«Наиболее радикальные позиции занимает президент Макрон всё-таки, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину. Мы внимательно отслеживаем всю эту риторику», — сказал представитель Кремля.

Как ранее заявил на заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя, страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Он подчеркнул, что Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России. Предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско, напомнил дипломат.

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