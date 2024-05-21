Правительство рекомендовало «Газпрому» не выплачивать дивиденды за 2023 год

Правительство России распорядилось подготовить директиву об отказе от выплаты дивидендов по акциям «Газпрома» за 2023 год.

Legion-Media

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном правовом портале. За выполнение поручения ответственными назначены Минфин, Минэнерго и Росимущество. Заседание совета директоров по теме распределения прибыли и выплаты дивидендов состоится 23 мая. Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2023 года составила более 1,5 трлн рублей, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, — 1,27 трлн рублей. Дивиденды за первое полугодие 2023 года составили 326 млрд рублей.