Правительство рекомендовало «Газпрому» не выплачивать дивиденды за 2023 год
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Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном правовом портале.
За выполнение поручения ответственными назначены Минфин, Минэнерго и Росимущество. Заседание совета директоров по теме распределения прибыли и выплаты дивидендов состоится 23 мая.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2023 года составила более 1,5 трлн рублей, чистая прибыль, относящаяся к акционерам, — 1,27 трлн рублей.
Дивиденды за первое полугодие 2023 года составили 326 млрд рублей.