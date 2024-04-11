Собянин рассказал о ходе работ в детской поликлинике №122 в Гольянове

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что филиал №3 детской городской поликлиники №122 в Гольянове перестраивается в рамках нового московского стандарта.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, в медучреждении обновят инженерные коммуникации, перегородки, лифт, а также все системы вентиляции и кондиционирования.

«Оснастим поликлинику новейшим медицинским оборудованием, это позволит врачам применять наиболее современные виды диагностики», — добавил мэр.

Реконструкцию планируют завершить в этом году.

Также в Гольянове недавно закончили две поликлиники — на Амурской и Байкальской улицах, а ещё два медучреждения — на Алтайской и Чусовской — находятся в работе, добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.