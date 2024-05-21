Гросси: МАГАТЭ не получало данных о законопроекте США по запрету на импорт урана

МАГАТЭ не получало информации о законопроекте США на тему возможного запрета импорта урана из России, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Нет, на данный момент мы не получали никакой информации об этом», — сказал он в интервью РИА Новости.

14 мая Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.

Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал ожидаемым стремление американских компаний сохранить импорт российского урана.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что американские компании подают заявки на поставку урановой продукции из России, несмотря на запрет.