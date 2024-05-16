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Лихачёв: фирмы США подают заявки на поставку урана из России, несмотря на запрет

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Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что американские компании подают заявки на поставку урановой продукции из России, несмотря на запрет.
Лихачёв: фирмы США подают заявки на поставку урана из России, несмотря на запрет
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время визита в Пекин в составе российской делегации.

«Первые американские компании уже подают заявки на то, чтобы сверх этого запрета или помимо этого запрета организовать себе поставки. Нас это волнует, но не сильно. Спрос на урановую продукцию «Росатома» в мире растёт постоянно», — сказал он.

По его словам, как минимум все строящиеся АЭС «Росатома» нуждаются в топливе российского дизайна, а значит, и в российском уране.

Он также отметил, что Россия и Китай планируют более глубокое сотрудничество в области ядерного топлива. Речь идёт о строительстве АЭС. Для этого, по его словам, необходимо обновить договорённости стран 2018 года.

14 мая Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.

До этого главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал ожидаемым стремление американских компаний сохранить импорт российского урана.

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