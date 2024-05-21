Гросси: МАГАТЭ ожидает, что запрет США на импорт урана будет с исключениями

В МАГАТЭ ожидают, что законопроект США о запрете на импорт урана из России будет содержать исключения, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«Россия является одним из самых важных, если не самым главным поставщиком обогащённого урана и топлива. И, насколько я понимаю, этот законопроект будет содержать очень много исключений, так что, возможно, его первоначальное воздействие будет довольно ограниченным», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Гросси, судить о том, станет ли этот закон причиной хаоса в обеспечении мировой атомной энергетики, преждевременно.

Он добавил, что МАГАТЭ не получало данных о законопроекте США по запрету на импорт урана.

При этом 14 мая президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом закон о запрете на импорт урана из России.

Главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров назвал ожидаемым стремление американских компаний сохранить импорт российского урана.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что американские компании подают заявки на поставку урановой продукции из России, несмотря на запрет.