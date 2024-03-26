RT в Telegram
Подпишись

Слуцкий: Санду превращает Молдавию в плацдарм для противостояния с Россией

Короткая ссылка
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал знаковой встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение» Александром Суходольским и Василием Болей.
Слуцкий: Санду превращает Молдавию в плацдарм для противостояния с Россией
  • РИА Новости

«Состоялась знаковая встреча... Обсудили актуальные вопросы развития Молдовы. К сожалению, не всегда конструктивного в связи с политикой нынешнего руководства страны, в частности президента Майи Санду, её кабинета, которые пытаются проводить так называемую политику евроинтеграции, а по сути используют территорию Молдовы как очередной плацдарм коллективного Запада в противостоянии с Россией», — сказал Слуцкий в комментарии RT.

Он добавил, что также обсуждались вопросы в экономической, гуманитарной и культурной областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить