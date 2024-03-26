Слуцкий: Санду превращает Молдавию в плацдарм для противостояния с Россией

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал знаковой встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение» Александром Суходольским и Василием Болей.

«Состоялась знаковая встреча... Обсудили актуальные вопросы развития Молдовы. К сожалению, не всегда конструктивного в связи с политикой нынешнего руководства страны, в частности президента Майи Санду, её кабинета, которые пытаются проводить так называемую политику евроинтеграции, а по сути используют территорию Молдовы как очередной плацдарм коллективного Запада в противостоянии с Россией», — сказал Слуцкий в комментарии RT.

Он добавил, что также обсуждались вопросы в экономической, гуманитарной и культурной областях.