В Сочи почтили память погибших в «Крокус Сити Холле»

В Сочи почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

Более 100 человек, в том числе участники молодёжных общественных объединений и военно-патриотических клубов и волонтёры, выложили на площади Южного мола надпись из свечей «Сочи скорбит».

Акция состоялась и в Йошкар-Оле, передаёт ИА «МариМедиа». У народного мемориала в парке культуры и отдыха зажгли свечи и выложили из них фразу «Марий Эл скорбит». Также была объявлена минута молчания.

Ранее рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.