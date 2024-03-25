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Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге памяти жертв теракта в «Крокусе»

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Рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.
Группа «Пикник» посвятит концерт в Петербурге памяти жертв теракта в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

Участники музыкального коллектива сообщили, что продолжают переживать эти страшные и трагические дни и ощущают поддержку со стороны поклонников.

«Мы видим и слышим вашу поддержку, разделяем слова солидарности с семьями пострадавших и соболезнуем погибшим», — отметили музыканты.

Они также сообщили, что группа «Пикник», Международный симфонический оркестр «Таврический» и Фонд развития культуры «ЕВА» ищут возможность провести вечер памяти.

Ранее сообщалось, что концерт группы «Пикник» состоится 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.

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