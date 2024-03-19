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В Екатеринбурге задержали жителя Перми, находившегося в федеральном розыске

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Полиция задержала на железнодорожном вокзале Екатеринбурга жителя Перми, находившегося в федеральном розыске.
В Екатеринбурге задержали жителя Перми, находившегося в федеральном розыске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по УрФО.

«Транспортные полицейские установили, что 35-летний доставленный проходил по уголовному делу за истязания, после всестороннего расследования материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что обвиняемый был объявлен в розыск после того, как не явился на заседание суда.

В настоящее время мужчина находится в специальном помещения для содержания задержанных лиц до прибытия конвоя, который направит его в СИЗО Пермского края.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве беременной жены.

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