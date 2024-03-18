В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве беременной жены

В Удмуртии против жителя посёлка Балезино возбудили дело по подозрению в убийстве его 35-летней беременной жены.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по республике в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 марта подозреваемый в ходе ссоры нанёс жене множество ножевых ранений. В результате она скончалась на месте.

Идёт расследование, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы.

Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае мужчина облил бензином и поджёг жену, его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.