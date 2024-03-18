RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве беременной жены

Короткая ссылка
В Удмуртии против жителя посёлка Балезино возбудили дело по подозрению в убийстве его 35-летней беременной жены.
В Удмуртии задержали подозреваемого в убийстве беременной жены
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по республике в соцсети «ВКонтакте».

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 марта подозреваемый в ходе ссоры нанёс жене множество ножевых ранений. В результате она скончалась на месте.

Идёт расследование, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы.

Подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае мужчина облил бензином и поджёг жену, его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить