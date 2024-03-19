Новый флагманский центр создадут в клинической больнице имени Буянова
Об этом сообщает НСН.
«Всего здесь будет девять разнопрофильных операционных: две общепрофильных, травматологическая, гибридная, гинекологическая/урологическая, нейрохирургическая, две малые и ангиографическая манипуляционная», — сказал Загрутдинов.
Новый центр позволит принимать около 200 пациентов в сутки.
В медучреждении планируется установить более 1200 единиц современного оборудования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации хирургической службы Москвы.