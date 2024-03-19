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Новый флагманский центр создадут в клинической больнице имени Буянова

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В Москве в 2024 году на базе клинической больницы имени В.М. Буянова создадут новый флагманский центр, заявил глава городского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Новый флагманский центр создадут в клинической больнице имени Буянова

Об этом сообщает НСН.

«Всего здесь будет девять разнопрофильных операционных: две общепрофильных, травматологическая, гибридная, гинекологическая/урологическая, нейрохирургическая, две малые и ангиографическая манипуляционная», — сказал Загрутдинов.

Новый центр позволит принимать около 200 пациентов в сутки.

В медучреждении планируется установить более 1200 единиц современного оборудования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации хирургической службы Москвы.

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