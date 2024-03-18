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Собянин рассказал о модернизации хирургической службы Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице модернизируют хирургическую службу. Главным трендом стала интеграция цифровых технологий.
Собянин рассказал о модернизации хирургической службы Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал и личный блог Собянина.

Как отметил мэр, операции, которые ещё десять лет назад казались фантастикой, теперь переходят в разряд рядовых.

«А переоснащение операционных по последнему слову техники позволяет врачам успешно проводить тысячи плановых и экстренных операций в год, с каждым годом расширяя границы возможного», — сказал Собянин.

По его словам, хирурги пользуются технологиями 3D-моделирования и дополненной реальности. У врачей есть возможность проводить несколько вмешательств одновременно.

Кроме того, в ряде случаев специалисты применяют методику сочетанной или комбинированной трансплантации, когда пересаживаются сразу два органа.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве опубликовали итоги рейтинга онкоклиник за 2023 год.

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