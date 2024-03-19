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Врач Старкова рассказала о важности сохранения умственной активности у пожилых

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Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова заявила, что умственная нагрузка у пожилых людей делает мозг более пластичным и помогает избежать нарушений когнитивных функций.
Врач Старкова рассказала о важности сохранения умственной активности у пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Она должна быть регулярной и направленной на оба полушария, то есть мозгу должно быть сложно», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Специалист рекомендовала решать задачи, рисовать простые линии и геометрические фигуры, раскладывать пасьянсы, разгадывать кроссворды и сканворды.

«Например, при разгадывании кроссвордов активируются те части мозга, которые не задействованы при выполнении повседневных задач. Когда человек использует информацию, накопленную в течение жизни, то активизирует долговременную память и выстраивает логические цепочки», — сказала врач.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова рассказала, почему многие пожилые люди доверяют мошенникам.

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