RT в Telegram
Подпишись

Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина получил ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ на территорию сельхозпредприятия в регионе.
Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области
  • РИА Новости

Как написал губернатор в своём Telegram-канале, село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе.

«Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

Уточняется, что ещё одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз. Пострадавших в результате этой атаки нет, но из-за взрыва была повреждена его цистерна.

Также двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КамАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал.

При ударе пятого беспилотника повреждения получил торговый объект и автомобиль, припаркованный рядом.

Ранее сообщалось, что шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить