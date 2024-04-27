Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мужчина получил ранение при атаке дрона-камикадзе ВСУ на территорию сельхозпредприятия в регионе.

Как написал губернатор в своём Telegram-канале, село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе.

«Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

Уточняется, что ещё одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз. Пострадавших в результате этой атаки нет, но из-за взрыва была повреждена его цистерна.

Также двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КамАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал.

При ударе пятого беспилотника повреждения получил торговый объект и автомобиль, припаркованный рядом.

Ранее сообщалось, что шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ.