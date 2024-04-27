Число подтопленных паводком жилых домов в России снизилось почти на 3 тысячи

Количество жилых домов, которые подтоплены паводком на российской территории, снизилось почти на 3 тыс.

Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

«Число подтопленных домов сократилось почти на 3 тыс. и составляет 11,1 тыс. строений», — сказал собеседник.

Уточняется, что подтопленными остаются также 28 тыс. приусадебных участков, 61 мост и 85 дорог.

Ранее глава Абатского муниципального района Игорь Васильев заявил, что экстренная эвакуация жителей была объявлена в селе Абатское Тюменской области из-за опасности затопления улиц на фоне паводка.