Число подтопленных паводком жилых домов в России снизилось почти на 3 тысячи
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.
«Число подтопленных домов сократилось почти на 3 тыс. и составляет 11,1 тыс. строений», — сказал собеседник.
Уточняется, что подтопленными остаются также 28 тыс. приусадебных участков, 61 мост и 85 дорог.
Ранее глава Абатского муниципального района Игорь Васильев заявил, что экстренная эвакуация жителей была объявлена в селе Абатское Тюменской области из-за опасности затопления улиц на фоне паводка.