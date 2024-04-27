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В тюменском селе Абатском объявили экстренную эвакуацию из-за паводка

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Глава Абатского муниципального района Игорь Васильев заявил, что экстренная эвакуация жителей была объявлена в селе Абатском Тюменской области из-за опасности затопления улиц на фоне паводка.
В тюменском селе Абатском объявили экстренную эвакуацию из-за паводка

«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатского. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сказал он в опубликованном в Telegram видеообращении.

Васильев призвал людей взять документы, лекарства и другие необходимые вещи и отправиться на пункт сбора или в ПВР. Он также напомнил, что в покидаемом жилье надо отключить газ и электричество.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти могут скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков в российских регионах.

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