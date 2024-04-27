Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца подумать о поставках Taurus Киеву

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть отказ поставки Украине ракет Taurus.

«Решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится всё более непонятным... Наблюдаем, как аналогичное американское оружие — ATACMS — оказывает большое влияние», — цитирует его ТАСС.

По словам Хойсгена, уже давно можно было начать обучение украинских военных обращаться с Taurus, в том числе без отправки военных бундесвера.

24 апреля Шольц заявил, что решение властей ФРГ не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Вооружённым силам Украины остаётся в силе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Германию раздражают вопросы о поставках Украине Taurus.