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Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца подумать о поставках Taurus Киеву

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть отказ поставки Украине ракет Taurus.
Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца подумать о поставках Taurus Киеву
  • globallookpress.com

«Решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится всё более непонятным... Наблюдаем, как аналогичное американское оружие — ATACMS — оказывает большое влияние», — цитирует его ТАСС.

По словам Хойсгена, уже давно можно было начать обучение украинских военных обращаться с Taurus, в том числе без отправки военных бундесвера.

24 апреля Шольц заявил, что решение властей ФРГ не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Вооружённым силам Украины остаётся в силе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Германию раздражают вопросы о поставках Украине Taurus.

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