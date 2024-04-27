Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца подумать о поставках Taurus Киеву
- globallookpress.com
«Решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится всё более непонятным... Наблюдаем, как аналогичное американское оружие — ATACMS — оказывает большое влияние», — цитирует его ТАСС.
По словам Хойсгена, уже давно можно было начать обучение украинских военных обращаться с Taurus, в том числе без отправки военных бундесвера.
24 апреля Шольц заявил, что решение властей ФРГ не отправлять дальнобойные ракеты Taurus Вооружённым силам Украины остаётся в силе.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Германию раздражают вопросы о поставках Украине Taurus.