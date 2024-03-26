Кулеба признался, что Германию раздражают вопросы о поставках Украине Taurus
- Gettyimages.ru
«Я устал отвечать на это. Простите. Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздражённые замечания из Берлина. Оставьте это им», — сказал он Politico.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ракет Taurus для ударов по территории России стало бы фактически «объявлением войны».
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus и заявил, что дебаты о поставках ракет неуместны.