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Кулеба признался, что Германию раздражают вопросы о поставках Украине Taurus

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что получает от ФРГ «раздражённые замечания» каждый раз в ответ на вопросы о поставках Киеву ракет Taurus.
Кулеба признался, что Германию раздражают вопросы о поставках Украине Taurus
  • Gettyimages.ru

«Я устал отвечать на это. Простите. Можете меня цитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздражённые замечания из Берлина. Оставьте это им», — сказал он Politico.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ракет Taurus для ударов по территории России стало бы фактически «объявлением войны».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus и заявил, что дебаты о поставках ракет неуместны.

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