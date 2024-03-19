Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus Вооружённым силам Украины.

Об этом политик заявил в ходе выступления на конференции Europe 2024 в Берлине.

«Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть ещё смешнее», — цитирует Шольца ТАСС.

Он напомнил, что Берлин уже передал или запланировал военную помощь Киеву на €28 млрд, что существенно больше помощи других европейских стран.

В связи с этим, отметил Шольц, дебаты о поставках ракет неуместны.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ракет Taurus для ударов по территории России стало бы фактически «объявлением войны».