Шольц назвал смешными дискуссии в ФРГ о поставках ракет Taurus Украине
- AP
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Об этом политик заявил в ходе выступления на конференции Europe 2024 в Берлине.
«Должен сказать, что едва ли эти дискуссии в ФРГ могли бы быть ещё смешнее», — цитирует Шольца ТАСС.
Он напомнил, что Берлин уже передал или запланировал военную помощь Киеву на €28 млрд, что существенно больше помощи других европейских стран.
В связи с этим, отметил Шольц, дебаты о поставках ракет неуместны.
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ракет Taurus для ударов по территории России стало бы фактически «объявлением войны».