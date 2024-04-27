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Снайпер рассказал, как ликвидировал чернокожих наёмников ВСУ из США

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Снайпер из Новой Каховки рассказал, как ликвидировал нескольких темнокожих наёмников из США при взятии Светлодарской ТЭС.
Снайпер рассказал, как ликвидировал чернокожих наёмников ВСУ из США
  • РИА Новости

«Мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были чёрного цвета... При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы. Афроамериканцы. По наличию у них документов», — сказал российский военный с позывным Дым РИА Новости.

Ранее ВС России поразили формирования наёмников «Иностранного легиона».

Также сообщалось, что более 3,1 тыс. наёмников принимают участие в СВО на стороне Украины.

Кроме того, в подполье заявили, что ВС России ударили по складу с боекомплектом на аэродроме в Николаевской области.

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