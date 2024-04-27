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МИД Ирана: экипаж задержанного судна MSC Aries будет освобождён

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что экипаж задержанного судна MSC Aries будет освобождён.
МИД Ирана: экипаж задержанного судна MSC Aries будет освобождён
  • Legion-Media

Об этом говорится в Telegram-канале МИД Ирана.

«Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьёзную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, а также об освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — сказал он.

Соответствующее заявление было сделано в рамках переговоров иранского министра с главой МИД Португалии Пауло Ранжелом.  

Ранее в посольстве России заявили, что российский гражданин Тимофей Колчанов, который находится на борту задержанного Ираном в Ормузском проливе судна MSC Aries, покинет его при смене экипажа.

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