МИД Ирана: экипаж задержанного судна MSC Aries будет освобождён

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что экипаж задержанного судна MSC Aries будет освобождён.

Об этом говорится в Telegram-канале МИД Ирана.

«Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьёзную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, а также об освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — сказал он.

Соответствующее заявление было сделано в рамках переговоров иранского министра с главой МИД Португалии Пауло Ранжелом.

Ранее в посольстве России заявили, что российский гражданин Тимофей Колчанов, который находится на борту задержанного Ираном в Ормузском проливе судна MSC Aries, покинет его при смене экипажа.