МИД Ирана: экипаж задержанного судна MSC Aries будет освобождён
- Legion-Media
Об этом говорится в Telegram-канале МИД Ирана.
«Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьёзную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, а также об освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — сказал он.
Соответствующее заявление было сделано в рамках переговоров иранского министра с главой МИД Португалии Пауло Ранжелом.
Ранее в посольстве России заявили, что российский гражданин Тимофей Колчанов, который находится на борту задержанного Ираном в Ормузском проливе судна MSC Aries, покинет его при смене экипажа.