Посольство: россиянин покинет задержанное Ираном судно при смене экипажа

Российский гражданин Тимофей Колчанов, который находится на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, покинет его при смене экипажа.

Об этом информирует пресс-служба посольства России в Тегеране.

Как рассказали в дипмиссии, в среду, 24 апреля, российские дипломаты посетили задержанное судно, где встретились с Колчановым. Отмечается, что российский моряк здоров, его обеспечили всем необходимым.

«В соответствии с международными морскими правилами Т.С. Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдёт при смене экипажа», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что смена экипажа судна в данный момент готовится.

Ранее в российском посольстве сообщили, что Иран обеспечит российским дипломатам доступ к россиянину, который находится на захваченном судне Aries.