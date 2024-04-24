RT в Telegram
Подпишись

Посольство: россиянин покинет задержанное Ираном судно при смене экипажа

Посольство России: российский моряк с задержанного Ираном судна здоров

Короткая ссылка
Российский гражданин Тимофей Колчанов, который находится на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, покинет его при смене экипажа.
Посольство: россиянин покинет задержанное Ираном судно при смене экипажа
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба посольства России в Тегеране.

Как рассказали в дипмиссии, в среду, 24 апреля, российские дипломаты посетили задержанное судно, где встретились с Колчановым. Отмечается, что российский моряк здоров, его обеспечили всем необходимым. 

«В соответствии с международными морскими правилами Т.С. Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдёт при смене экипажа», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что смена экипажа судна в данный момент готовится. 

Ранее в российском посольстве сообщили, что Иран обеспечит российским дипломатам доступ к россиянину, который находится на захваченном судне Aries.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить