Иран предоставит посольству доступ к россиянину на задержанном корабле Aries

Иран обеспечит российским дипломатам доступ к россиянину, который находится на захваченном судне Aries.

«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдёт, сотрудники посольства лично посетят Т.С. Колчанова», — сообщили в посольстве России.

Моряку предоставили возможность связаться с семьёй по телефону.

Ранее сообщалось, что посольство России в Иране выясняет детали нахождения гражданина России на борту захваченного контейнеровоза MSC Aries.

RT поговорил с супругой россиянина Тимофея Колчанова. По словам Марии, о случившемся она узнала из новостей.