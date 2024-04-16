RT в Telegram
Подпишись

Иран предоставит посольству доступ к россиянину на задержанном корабле Aries

Короткая ссылка
Иран обеспечит российским дипломатам доступ к россиянину, который находится на захваченном судне Aries.
Иран предоставит посольству доступ к россиянину на задержанном корабле Aries
  • Gettyimages.ru

«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдёт, сотрудники посольства лично посетят Т.С. Колчанова», — сообщили в посольстве России.

Моряку предоставили возможность связаться с семьёй по телефону.

Ранее сообщалось, что посольство России в Иране выясняет детали нахождения гражданина России на борту захваченного контейнеровоза MSC Aries.

RT поговорил с супругой россиянина Тимофея Колчанова. По словам Марии, о случившемся она узнала из новостей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить