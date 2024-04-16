Иран предоставит посольству доступ к россиянину на задержанном корабле Aries
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«Иранская сторона обещала в ближайшее время обеспечить доступ к нашему гражданину. Как только это произойдёт, сотрудники посольства лично посетят Т.С. Колчанова», — сообщили в посольстве России.
Моряку предоставили возможность связаться с семьёй по телефону.
Ранее сообщалось, что посольство России в Иране выясняет детали нахождения гражданина России на борту захваченного контейнеровоза MSC Aries.
RT поговорил с супругой россиянина Тимофея Колчанова. По словам Марии, о случившемся она узнала из новостей.