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Россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь с женой

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Россиянин Тимофей Колчанов, находившийся на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, связался со своей женой.
Россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь с женой
  • Gettyimages.ru

Об этом «Известиям» заявила сама супруга россиянина Мария Колчанова.

По её словам, муж набрал ей с неизвестного номера, поговорил восемь секунд, после чего связь прервалась.

«Сказал, что с ним всё хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни», — указала она.

По данным издания, на контакт с супругой россиянина также вышел представитель крюингового агентства, сказавший, что члены экипажа живы и находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что посольство России в Иране выясняет детали нахождения гражданина России на борту захваченного контейнеровоза MSC Aries.

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