RT поговорил с женой россиянина, который находится на захваченном судне MCS Aries

RT поговорил с супругой россиянина Тимофея Колчанова, который находится на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries. По словам Марии, о случившемся она узнала из новостей.

По словам собеседницы RT, телефоны у всей команды забрали.

«Был один звонок от мужа с неизвестного номера 13 апреля. И всё. Его телефон не работает до сих пор...» — рассказала она.

Тимофей должен был вернуться домой в конце мая. Сейчас контейнеровоз компании Aries находится в одном из портов Ирана.

«Это чисто политический момент. Судно захватили не для ограбления или ещё чего-то. Возможно, были какие-то нарушения. Там идут переговоры какие-то, много версий, но пока, чего именно хотят иранцы, непонятно», — сообщила Мария.

Тимофей — старший механик и, по словам девушки, единственный русский на борту. Это его третий полугодовой контракт с Aries.

Ранее сообщалось, что посольство России в Иране выясняет детали нахождения гражданина России на борту захваченного контейнеровоза MSC Aries.