RT в Telegram
Подпишись

В Москве опубликовали итоги рейтинга онкоклиник за 2023 год

Короткая ссылка
Итоги рейтинга онкологических стационаров столицы за 2023 год опубликовали в Москве, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве опубликовали итоги рейтинга онкоклиник за 2023 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«По итогам прошлого года рейтинг возглавила Городская клиническая онкологическая больница № 1, где ежегодно проходят лечение почти 100 тыс. человек. Также стационар повысил показатели по сравнению с прошлым годом — на 7% увеличилось число курсов противоопухолевого лечения и операций в онкоотделениях круглосуточных стационаров, часть из которых уникальные во всём мире», — заявила Ракова.

Онкорейтинг формируется на основе алгоритма, включающего в себя оценку качества работы медучреждения горожанами, уровень информированности человека о плане лечения и возможных осложнениях, последовательность и сроки исследований на каждом этапе ведения пациента.

Список медорганизаций, вошедших в обновлённый онкорейтинг, размещён на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные рентгенологи протестируют новые сервисы на базе искусственного интеллекта для выявления патологий по 54 заболеваниям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить