В Москве опубликовали итоги рейтинга онкоклиник за 2023 год

Итоги рейтинга онкологических стационаров столицы за 2023 год опубликовали в Москве, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«По итогам прошлого года рейтинг возглавила Городская клиническая онкологическая больница № 1, где ежегодно проходят лечение почти 100 тыс. человек. Также стационар повысил показатели по сравнению с прошлым годом — на 7% увеличилось число курсов противоопухолевого лечения и операций в онкоотделениях круглосуточных стационаров, часть из которых уникальные во всём мире», — заявила Ракова.

Онкорейтинг формируется на основе алгоритма, включающего в себя оценку качества работы медучреждения горожанами, уровень информированности человека о плане лечения и возможных осложнениях, последовательность и сроки исследований на каждом этапе ведения пациента.

Список медорганизаций, вошедших в обновлённый онкорейтинг, размещён на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные рентгенологи протестируют новые сервисы на базе искусственного интеллекта для выявления патологий по 54 заболеваниям.