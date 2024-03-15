Собянин: в Москве ИИ-сервисы будут использовать для диагностики 54 заболеваний
Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В этом году список заболеваний, по которым мы принимаем решения на основе технологий «компьютерного зрения», будет расширен до 54», — сказано в тексте.
Так, новые технологии смогут применять в том числе при деструкции лёгкого, изменениях мягких тканей грудной клетки и сосудов мозга.
Также будет расширен список программ ИИ для диагностики патологий у детей, добавил Собянин.
Ранее телеканал «360» сообщал, что жители Московской области более 300 тыс. раз с начала года получили рецепты на льготные медицинские препараты дистанционно.