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Собянин: в Москве ИИ-сервисы будут использовать для диагностики 54 заболеваний

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные рентгенологи протестируют новые сервисы на базе искусственного интеллекта для выявления патологий по 54 заболеваниям.
Собянин: в Москве ИИ-сервисы будут использовать для диагностики 54 заболеваний

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В этом году список заболеваний, по которым мы принимаем решения на основе технологий «компьютерного зрения», будет расширен до 54», — сказано в тексте.

Так, новые технологии смогут применять в том числе при деструкции лёгкого, изменениях мягких тканей грудной клетки и сосудов мозга.

Также будет расширен список программ ИИ для диагностики патологий у детей, добавил Собянин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жители Московской области более 300 тыс. раз с начала года получили рецепты на льготные медицинские препараты дистанционно.

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