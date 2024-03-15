Собянин: в Москве ИИ-сервисы будут использовать для диагностики 54 заболеваний

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные рентгенологи протестируют новые сервисы на базе искусственного интеллекта для выявления патологий по 54 заболеваниям.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В этом году список заболеваний, по которым мы принимаем решения на основе технологий «компьютерного зрения», будет расширен до 54», — сказано в тексте.

Так, новые технологии смогут применять в том числе при деструкции лёгкого, изменениях мягких тканей грудной клетки и сосудов мозга.

Также будет расширен список программ ИИ для диагностики патологий у детей, добавил Собянин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жители Московской области более 300 тыс. раз с начала года получили рецепты на льготные медицинские препараты дистанционно.