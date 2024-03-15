Психолог Наумова: хороший специалист не станет давать советы из личного опыта

Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала, как отличить квалифицированного специалиста от непрофессионала.

В беседе с Общественной службой новостей эксперт отметила, что хороший психолог не станет давать советы из личного опыта.

«Не говорит, опираясь на свой опыт, — вот я так поступаю, и вы должны так же. Все мошенники же работают по одному лекалу — дают готовые советы, дают «костыли». И, сделав один шаг, человек вынужден вернуться на несколько шагов назад, потому что ему непонятно, как жить — человека не учат быть самостоятельным, принимать свои решения, прислушиваться к своим чувствам», — пояснила Наумова.

По её словам, работа психолога состоит в том, чтобы помочь человеку раскрыть свои внутренние ресурсы.

Кроме того, считает эксперт, настоящий психолог никогда не будет осуждать или давить на чувство вины клиента.

Ранее Наталья Наумова рассказала, почему многие пожилые люди доверяют мошенникам.