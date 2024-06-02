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Пентагон объявил тендер на покупку западных книг о военной стратегии России

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Пентагон объявил тендер на покупку книг о военной стратегии России западных авторов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте госзакупок США.

Уточняется, что закупку предполагается совершить в интересах ВВС Соединённых Штатов для обучения.

Как сказано в материале, библиотеки планируют пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана «Стратегия: основа российской военной стратегии», «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и английского автора Самэуля Рамани о конфликте на Украине.

Отмечается, что цена контракта для каждого издания — $600.

Ранее телекорпорация NOS сообщила, что Нидерланды ускорят разработку стратегии для противодействия угрозам в Северном море, которые якобы исходят от России.

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