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Минобороны: Китай привержен политике неприменения ядерного оружия первым

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КНР следует оборонной стратегии неприменения ядерного оружия первым, заявил глава МО Китая Дун Цзюнь.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, несмотря на то, что Пекин ранее подвергался ядерному шантажу и угрозам, он привержен политике неприменения ядерного оружия первым и безоговорочному отказу от применения или угрозы применения ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или территорий, свободных от него.

Ранее глава МО Южной Кореи Син Вон Сик считает нереалистичной идею разработки собственного ядерного оружия.

31 мая зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия требует от США ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии.

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