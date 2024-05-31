Евстигнеева: Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР

Россия требует от США ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в некоторых странах Азии.

Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

«Требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что американская политика в отношении Тайваня похожа на процесс превращения Украины в угрозу безопасности России.

Как отмечал посол России в Китае Игорь Моргулов, Вашингтон и его союзники пытаются создать долговременный очаг напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.