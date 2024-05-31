Евстигнеева: Россия потребовала от США ответа на вопрос о ядерном оружии в АТР
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Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
«Требуем, чтобы делегация США прямо ответила на вопрос», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в МИД России заявили, что американская политика в отношении Тайваня похожа на процесс превращения Украины в угрозу безопасности России.
Как отмечал посол России в Китае Игорь Моргулов, Вашингтон и его союзники пытаются создать долговременный очаг напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе.