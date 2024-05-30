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Посол России: США стремятся создать долговременный очаг напряжённости в АТР

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Вашингтон и его союзники пытаются создать долговременный очаг напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Посол России: США стремятся создать долговременный очаг напряжённости в АТР
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом рассказал посол России в Китае Игорь Моргулов, передаёт ТАСС. 

«Фиксируется стремление Вашингтона со своими союзниками создать долговременный очаг напряжённости и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который уже открыто декларируется зоной ответственности НАТО», — сообщил дипломат. 

Ранее в российском МИД заявили, что Соединённые Штаты продолжают нагнетать обстановку в Тайваньском проливе и целенаправленно подрывают стабильность в АТР.

Внешнеполитическое ведомство Китая, в свою очередь, призывало Вашингтон уважать озабоченности других стран в сфере безопасности и прекратить подрывать региональный мир.

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