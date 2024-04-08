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МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР

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Китай всегда был против размещения США ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради военного превосходства, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР
  • AP
  • © Liu Zheng

Об этом, как пишет РИА Новости, она заявила на брифинге.

«Призываем американскую сторону по-настоящему уважать озабоченности других стран в сфере безопасности и прекратить подрывать региональный мир и стабильность», — заявила представитель китайского МИД.

Ранее командующий Сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе Чарльз Флинн сообщил о намерении Вашингтона разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.

В начале апреля в Минобороны КНР заявили, что Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы на море и продолжит реагировать на любые провокации

В ведомстве подчеркнули, что Пекин «решительно выступает против любых попыток поставить под угрозу суверенитет и безопасность Китая под предлогом свободы навигации и полётов».

5 апреля военные чиновники США и Китая провели двухдневные рабочие консультации о предотвращении инцидентов в воздухе и на море, встречи состоялись на Гавайях. Отмечается, что американскую делегацию возглавлял полковник ВС США Ян Фрэнсис.

В последний раз консультации проводились в декабре 2021 года.

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