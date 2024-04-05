США и Китай провели на Гавайях консультации о предотвращении военных инцидентов

Военные чиновники США и Китая провели двухдневные рабочие консультации о предотвращении инцидентов в воздухе и на море, встречи состоялись на Гавайях.

Как сообщил Пентагон, американскую делегацию возглавлял полковник ВС США Ян Фрэнсис.

«В дискуссиях в этом году приняли участие представители Индо-Тихоокеанского командования США, Тихоокеанского флота США и Тихоокеанских ВВС США, которые встретились со своими коллегами из Народно-освободительной армии Китая», — говорится в пресс-релизе.

В последний раз консультации проводились в декабре 2021 года.