США и Китай провели на Гавайях консультации о предотвращении военных инцидентов
- Gettyimages.ru
- © cbarnesphotography
Как сообщил Пентагон, американскую делегацию возглавлял полковник ВС США Ян Фрэнсис.
«В дискуссиях в этом году приняли участие представители Индо-Тихоокеанского командования США, Тихоокеанского флота США и Тихоокеанских ВВС США, которые встретились со своими коллегами из Народно-освободительной армии Китая», — говорится в пресс-релизе.
В последний раз консультации проводились в декабре 2021 года.