МИД: политика США по Тайваню похожа на превращение Украины в угрозу для России
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Он рассказал об этом во время выступления на девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».
«Мы видим определённые параллели происходящих на Тайване процессов с действиями Вашингтона по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности нашей страны», — цитирует его слова ТАСС.
Руденко подчеркнул, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и, таким образом, усиливают давление на Пекин.
Ранее в Минобороны Китая сообщили, что размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах создаст огромные военные риски в регионе.
По мнению российского посла в Китае Игоря Моргулова, Вашингтон стремится создать долговременный очаг напряжённости в АТР.