RT в Telegram
Подпишись

МИД: политика США по Тайваню похожа на превращение Украины в угрозу для России

Короткая ссылка
Американская политика в отношении Тайваня похожа на процесс превращения Украины в угрозу безопасности России, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
МИД: политика США по Тайваню похожа на превращение Украины в угрозу для России
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Он рассказал об этом во время выступления на девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«Мы видим определённые параллели происходящих на Тайване процессов с действиями Вашингтона по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности нашей страны», — цитирует его слова ТАСС. 

Руденко подчеркнул, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и, таким образом, усиливают давление на Пекин.

Ранее в Минобороны Китая сообщили, что размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах создаст огромные военные риски в регионе.

По мнению российского посла в Китае Игоря Моргулова, Вашингтон стремится создать долговременный очаг напряжённости в АТР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить