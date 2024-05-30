МИД: политика США по Тайваню похожа на превращение Украины в угрозу для России

Американская политика в отношении Тайваня похожа на процесс превращения Украины в угрозу безопасности России, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Он рассказал об этом во время выступления на девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«Мы видим определённые параллели происходящих на Тайване процессов с действиями Вашингтона по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности нашей страны», — цитирует его слова ТАСС.

Руденко подчеркнул, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня и, таким образом, усиливают давление на Пекин.

Ранее в Минобороны Китая сообщили, что размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах создаст огромные военные риски в регионе.

По мнению российского посла в Китае Игоря Моргулова, Вашингтон стремится создать долговременный очаг напряжённости в АТР.