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Минобороны Китая: появление ракет США на Филиппинах создаст военные риски

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Размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах создаст в этом регионе огромные военные риски, предупреждает Министерство обороны Китая.
Минобороны Китая: появление ракет США на Филиппинах создаст военные риски
  • Gettyimages.ru

Сообщение ведомства приводит ТАСС.

«Действия США и Филиппин поставили весь регион под американский артиллерийский огонь, привнесли в регион огромные военные риски, серьёзно повлияли на структуру региональной безопасности и подорвали региональный мир и стабильность», — сказал представитель Минобороны У Цянь.

Чиновник заявил, что США развернули на Филиппинах ракетную систему средней дальности под предлогом военных учений — это первый подобный случай в Азиатско-Тихоокеанском регионе после окончания холодной войны.

В начале года США перебросили с военной базы на Гавайях крупный запас топлива на Филиппины — по данным  Manila Times, есть подозрения, что Вашингтон готовится к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня.

Как заявляет Пентагон, США решили нарастить поддержку модернизации ВС Филиппин во имя достижения совместных целей по безопасности.

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