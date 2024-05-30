Минобороны Китая: появление ракет США на Филиппинах создаст военные риски
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Сообщение ведомства приводит ТАСС.
«Действия США и Филиппин поставили весь регион под американский артиллерийский огонь, привнесли в регион огромные военные риски, серьёзно повлияли на структуру региональной безопасности и подорвали региональный мир и стабильность», — сказал представитель Минобороны У Цянь.
Чиновник заявил, что США развернули на Филиппинах ракетную систему средней дальности под предлогом военных учений — это первый подобный случай в Азиатско-Тихоокеанском регионе после окончания холодной войны.
В начале года США перебросили с военной базы на Гавайях крупный запас топлива на Филиппины — по данным Manila Times, есть подозрения, что Вашингтон готовится к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня.
Как заявляет Пентагон, США решили нарастить поддержку модернизации ВС Филиппин во имя достижения совместных целей по безопасности.