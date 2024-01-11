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США перебросили на Филиппины крупный запас топлива

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США перебросили с военной базы на Гавайях крупный запас топлива на Филиппины — есть подозрения, что Вашингтон готовится к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня.
США перебросили на Филиппины крупный запас топлива
  • AP

«Коммерческий танкер Yosemite Trader... находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе на Гавайях», — сообщает газета Manila Times со ссылкой на посольство США в Маниле.

Ранее в Белом доме заявили, что во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР.

При этом пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем.

В Bloomberg отметили, что возможный конфликт на Тайване может обойтись миру примерно в $10 трлн.

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