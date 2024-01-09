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Bloomberg: возможный конфликт на Тайване может обойтись миру примерно в $10 трлн

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Возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись мировой экономике примерно в $10 трлн, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчёты.
Bloomberg: возможный конфликт на Тайване может обойтись миру примерно в $10 трлн
  • Gettyimages.ru
  • © HUNG CHIN LIU

Как пишет агентство, возможный конфликт на Тайване будет стоит огромных материальных затрат.

«Bloomberg Economics оценивает стоимость конфликта примерно в $10 трлн, что соответствует примерно 10% мирового ВВП», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, условия для возможной эскалации уже созданы, а потенциальным толчком к началу конфликта могут стать выборы на Тайване, которы запланированы на 13 января.

В декабре официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что США должны перестать продавать вооружения Тайваню, а также вмешиваться во внутренние дела Китая.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион. 

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