Кирби: США выступают за мир на Тайване, но продолжат поставку оружия в регион

США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Президент Байден дал ясно понять председателю Си, что мы не хотим конфликта, мы хотим мира и стабильности в Тайваньском проливе... Но в соответствии с законом «Об отношениях с Тайванем» мы продолжим поставки оборонных возможностей Тайваню», — цитирует его РИА Новости.

При этом Кирби подчеркнул, что США придерживаются политики одного Китая и не поддерживают независимость Тайваня.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил во время встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско, что Вашингтон должен прекратить поставлять оружие Тайваню.