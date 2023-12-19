Минобороны Китая потребовало от США перестать поставлять оружие Тайваню

США должны перестать продавать вооружения Тайваню, а также вмешиваться во внутренние дела Китая. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

«Продажа вооружений США Тайваню серьёзно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», — приводит ведомство слова представителя.

По его словам, это наносит ущерб суверенитету и безопасности КНР, а также ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.

У Цянь подчеркнул, что Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против действий Вашингтона.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.