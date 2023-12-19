Минобороны Китая потребовало от США перестать поставлять оружие Тайваню
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«Продажа вооружений США Тайваню серьёзно нарушает принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике», — приводит ведомство слова представителя.
По его словам, это наносит ущерб суверенитету и безопасности КНР, а также ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
У Цянь подчеркнул, что Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против действий Вашингтона.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.