Белый дом: во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
По его словам, Вашингтон на протяжении выборов и переходного периода обеспечит открытые линии связи с Пекином.
«Как дипломатические, так и недавно вновь открытые военные каналы», — сказал чиновник.
Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем.
Также в Китае анонсировали санкции против США из-за поставок оружия Тайваню.