RT в Telegram
Подпишись

Белый дом: во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР

Короткая ссылка
В течение предстоящих выборов на Тайване и после них США будут поддерживать связь с Китаем по линии дипломатов и военных.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, Вашингтон на протяжении выборов и переходного периода обеспечит открытые линии связи с Пекином.

«Как дипломатические, так и недавно вновь открытые военные каналы», — сказал чиновник.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем.

Также в Китае анонсировали санкции против США из-за поставок оружия Тайваню.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить