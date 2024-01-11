Белый дом: во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР

В течение предстоящих выборов на Тайване и после них США будут поддерживать связь с Китаем по линии дипломатов и военных.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, Вашингтон на протяжении выборов и переходного периода обеспечит открытые линии связи с Пекином.

«Как дипломатические, так и недавно вновь открытые военные каналы», — сказал чиновник.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем.

Также в Китае анонсировали санкции против США из-за поставок оружия Тайваню.