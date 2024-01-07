В Китае анонсировали санкции против США из-за поставок оружия Тайваню

Власти Китая введут санкции против пяти американских компаний из-за поставок США оружия на Тайвань и ограничений Вашингтона против предприятий и частных лиц КНР.

«США откровенно нарушают принцип одного Китая... продавая оружие на Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции... В ответ... Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions», — говорится в сообщении МИД КНР.

В декабре официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что США должны перестать продавать вооружения Тайваню, а также вмешиваться во внутренние дела Китая.

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.