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В Пентагоне заявили о планах нарастить поддержку модернизации ВС Филиппин

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США решили нарастить поддержку модернизации ВС Филиппин во имя достижения совместных целей по безопасности, заявили в Пентагоне по итогам встречи делегаций обеих стран.

«Стороны подчеркнули решимость нарастить поддержку со стороны США модернизации Вооружённых сил Филиппин в целях повышения оперативной совместимости и достижения наших общих целей в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

В начале года США перебросили с военной базы на Гавайях крупный запас топлива на Филиппины — по данным  Manila Times, есть подозрения, что Вашингтон готовится к возможному конфликту с Китаем из-за Тайваня.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.

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